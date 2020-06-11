ضبط 3136 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط (3136) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (961) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (158) مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، (7) دراجات نارية مخالفة، (12) مخالفة موقف عشوائى، (14) مخالفة شروط الترخيص.يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.