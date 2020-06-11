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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحرك برلماني بشأن سوء خدمات الاتصالات

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:15 م
مي البطران
مي البطران
محمد الشريف
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تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، بشأن نتيجة التقرير الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسبب المشاكل المرتبطة بعدم وجود العدد الكافي من أبراج الاتصالات وسوء خدمة الاتصالات الناتجة عن وقف تراخيص تركيب الهياكل المعدنية لمحطات التليفون المحمول.


وأكدت البطران، في بيان صادر عنها اليوم، أنه وفق التقارير الأخيرة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، توجد العديد من الشكاوى بسبب سوء خدمة الاتصالات، وهذا ما يتنافى مع قرارات الدولة بخصوص تحسين خدمات الإنترنت وشبكات الاتصالات التي تُعد لها دور كبير في حياة المواطنين ومصلحة الأمن القومي المصري، لافتًة أن الأهمية الكبيرة لخدمات الاتصالات والانترنت بالنسبة للمواطنين واعتمادهم الرئيسي عليها في مختلف مناحي الحياة.

وقالت عضو مجلس النواب، إنه بذلك تواجه الحكومة تناقضا في أهدافها لتنفيذ تلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التراجع في مواكب أحدث وسائل التكنلوجيا، ولتلبية كافة احتياجات المستخدمين، فضلا عن ضمان وصول خدمات الاتصالات لجميع المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية لمختلف خدمات الاتصالات. 

وطالبت البطران بضرورة إحالة الطلب للجلسة العامة لإيجاد حلول سريعة وصريحة لتفادي تفاقم الازمة، وضرورة استمرار الاستثمار في البنية التحتيه التكنولوجيه في مجال الاتصالات.

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