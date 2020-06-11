مواعيد انعقاد الدوائر المدنية لـ«استئناف الإسكندرية» خلال الصيف

أصدر المستشار نابليون حبيب أبو الخير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، قرارا رقم 50 لسنة 2020 لتنظيم مواعيد انعقاد الدوائر المدنية والجزائية لمحكمة استئناف الإسكندرية بالمقر ومأموریتیها في دمنهور ومرسى مطروح خلال أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر.يأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة.وإلى المواعيد الجديدة خلال صيف عام 2020.