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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع أعداد المصابين بكورونا فى الوادى الجديدة إلى 103

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:46 م
الزملّوط
الزملّوط
محمد مهدي
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أكدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادى الجديد، برئاسة الدكتورة حنان مجدي، فى بيان منذ قليل، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 103 حالة إيجابية، وذلك بعد تسجيل 9 حالات جديدة، اليوم الأربعاء.


وأكدت اللجنة أن الإصابات جاءت كالتالي: "4 حالات بمركز ومدينة الخارجة، و2 بمركز الفرافرة، وحالة بمدينة موط، وحالة بقرية المعصرة بالداخلة، وحالة وحيدة بقربة تنيدة بمركز بلاط".

وأضاف البيان، أن جميع الحالات الإيجابية الجديدة من المخالطين للمصابين أو الوافدين من خارج المحافظة، ولا يوجد حالات لم يتم تحديد مصدر إصابتها.

ومن جانبه، قرر اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، إحالة المسئولين والمخالفين لقرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالمنشآت الحيوية "مخابز- محال تجارية" للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وشدد "الزملّوط" على ضرورة إتباع إجراءات متابعة المخالطين المعزولين منزليًاَ لضمان الالتزام بالعزل حفاظًا على سلامة الجميع، وتوفير احتياجاتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

كما يهيب محافظ الإقليم بالمواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة( ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام ( ٢٩٣٦٤٦٧- ٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

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