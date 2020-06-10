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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فضيحة الوفاق».. «السراج» يطلب من «أردوغان» تسلم الوطية إرث أجداده العثمانيين (وثيقة)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:35 م
السراج وأردوغان
السراج وأردوغان
محمد عمر
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كشفت برقية سرية عن طلب فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، من رجب طيب أردوغان الرئيس التركي استلام قاعدة الوطية العسكرية غربي ليبيا بعد خروج قوات الجيش منها.

وقال السراج في رسالة إلى أردوغان حصلت "الدستور" على نسخة منها إنه يثمن جهوده عاليا لوقوفه معهم في دعم واستقرار ما أسماه "دولته الثانية"، والتي ستكون تحت وصايته وحمايته -في إشارة منه إلى ليبيا-.

وأوضح السراج للرئيس التركي أنه يطمئنه وأنه ما زال على عهده معه حتى إرجاع مع وصفها بأرض أردوغان وخيراتها، داعيا إياه إلى سرعة تسلم قاعدة الوطية ليستكمل تاريخ أجداه العثمانيين.

وحرض السراج ضد مصر قائلا إن لها أطماعا في ليبيا وتريد الدخول برا وجوا وبحرا للاستيلاء على أرض أجداد أردوغان في إشارة إلى ليبيا.

فيما كشف تسجيل صوتي مسرب لفائز السراج، انتشر مؤخرا قال فيه إن أردوغان يريد جزءا من الكعكة الليبية، بعد تدخله ودعمه لميلشيات الوفاق.

وقال السراج في هذا التسجيل الذي جاء عقب زيارته لأنقرة الأسبوع الماضي إن الشعب الليبي تحت خدمة الشعب التركي العظيم، وأن تركيا أدت دورها على أكمل وجه ودعمتهم، والآن تنتظر حصتها من الكعكة في ليبيا، معتبرا أن ليبيا كانت تابعة تاريخيًا للسلطنة العثمانية، قائلا: "لا بأس من تسمية العاصمة الليبية باسم إسطنبول".

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