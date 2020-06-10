المشروعات الصغيرة: بدأنا استعادة الثقة للتعامل بشكل إلكترونى

قال المهندس طارق شاش رئيس قطاع التخطيط بجهاز المشروعات الصغيرة، إن الهدف الرئيسي للجهاز هو تنمية هذا القطاع للقضاء على نسبة الفقر، لافتًا إلى أن العالم كله تأثر بكورونا ولكننا كنا في جاهزية للوضع والقطاع ساهم في تسهيل الإجراءات للعاملين في مجال الخدمات الطبية من كمامات والمنتجات الغذائية أيضًا.وأضاف شاش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامية لما جبريل، مساء الأربعاء، نحن معنيون بالتنسيق مع قطاعات الدولة لتذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة.وتابع أن، عدد العملاء الذين يلجأون إلينا تأثروا في البداية، والجهاز بدأ يستعيد ثقة الناس للعودة والتعامل بشكل إلكتروني، كما وفرنا دفع الأقساط المستحقة إلكترونيًا عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.