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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء تحليل كورونا لطفل عثر عليه بمحطة سكة حديد المنيا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:59 م
إجراء تحليل كورونا
إجراء تحليل كورونا لطفل
المنيا ـ على حسين
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خضع طفل عمره نحو 4 أعوام لتحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك قبل نقله لأقرب دور رعاية، بعد العثور عليه داخل محطة قطارات سكك حديد مدينة المنيا، دون التوصل إلى أحد من أهله، إذ رفض الإفصاح بأي معلومات.

وكان مجلس مدينة المنيا، قد تلقي إشارة من مأمور محطة سكك حديد مدينة المنيا، يفيد العثور على طفل مجهول الهوية والعنوان، وعمره يتراوح نحو 4 سنوات، داخل المحطة، وتم التحفظ عليه وحسن معاملته ورعايته، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كلف العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، مدحت رمضان سكرتير الوحدة المحلية، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل الفرعية بمجلس المدينة، وفريق أطفال بلا مأوي، ومسئول خطة نجدة الطفل بجمعية كريتاس، إذ انتقل فريق لاصطحاب الطفل لأقرب مستشفي وأجريت له التحاليل والإشاعات اللازمة علي نفقة الدولة، للتأكد من سلامة حالته الصحية، وجري إجراء تحليل فيروس "كورونا" له تمهيدًا لنقله لأقرب دور رعاية لحمايته، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له ومناقشته لمعرفة هويته، ومن ثم التواصل مع آهله لاتخاذ اللازم.

بالعرض علي النيابة العامة، قررت إيداع الطفل بمؤسسة البنين، وعرضه علي الطبيب الشرعي لتسنينه "تحديد عمره".

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