محلل سياسي: الحكومة البريطانية تتخذ إجراءات لعودة العمال

قال المحلل السياسى، كايد عمر، إن بريطانيا شهدت أقل عدد وفيات هذا الأسبوع كما زاد عدد الإصابات في مناطق محددة، وبريطانيا تفكر في تمديد الحظر في أماكن محددة وليس في كافة المملكة.وأضاف المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن "رئيس الوزراء تحدث عن إمكانية زيارة الأصدقاء في أماكن أخرى، حيث إننا نشهد تخفيف الإغلاق في هذا الأسبوع فهناك مجموعة من المحال يتم فتحها، والنية الآن أنه سيتم تشديد الحجر الصحى في مناطق معينة ولكن ليس كل البلاد.. الأمور تتغير وتتحول إلى حالة طبيعية مختلفة عن التي كانت موجودة سابقا".وتابع: "نعلم أن الحجر الصحى وتوقيف العاملين وتسريح الموظفين كلف الحكومة مبالغ طائلة، فالحكومة تدفع هنا 80% من رواتب من لا يستطيعون الذهاب إلى عملهم، والحكومة تتخذ إجراءات لعودة العمال، فهى لن تقترض لتدفع رواتب عاملين لا يذهبون إلى العمل".