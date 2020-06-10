أستاذ علم الفيروسات يكشف طرق وقاية الأطفال من كورونا

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن فيروس كورونا، لا يشكل خطرًا على صحة الأطفال ولكن هذا لا يعني التهاون في حمايتهم من الفيروس.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب الكلام مع الأطفال وإعطائهم فكرة عامة عن طرق الوقاية وتعليمهم كيفية غسل اليدين بشكل صحيح، وعدم ملامسة العين والأنف والفم، وتعليمهم كيفية العطس ويكون في الذراع، ويجب تعليمهم نفس الإجراءات الوقائية للكبار.وأكد أن المسئولية كبيرة على أولياء الأمور ويجب عليهم مراقبة الأطفال بشكل عام طوال الوقت، كما يجب تقوية مناعتهم من خلال الطعام المتوازن، والراحة وتقليل النشاط البدني في المنزل، وتناول أطعمة تحتوي على كل المكونات الغذائية من بروتونات وسلطات، وتناول فواكه مثل الجوافة واليوسفي والبرتقال، وكذلك والمكسرات والبقوليات كالفول والعدس.