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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ اقتصاد: ترسيم الحدود بين مصر واليونان ضربة استراتيجية للاتفاق التركي الليبي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:53 م
الدكتور عبد اللطيف
الدكتور عبد اللطيف درويش،
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف البريطانية بأثينا، إن توقيع إيطاليا واليونان اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني نجاح للدبلوماسية اليونانية.

وأضاف "درويش"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن اليونان تعتبر أن مصر الدولة الرئيسية في المنطقة، وأن أهمية توقيع الاتفاق مع مصر يفوق التوقيع مع إيطاليا.

وأشار إلى أن مصر القوة العربية الأولى والأساسية اللاعبة في موضوع الغاز بمنطقة الشرق الأوسط، ولها ثقلها في إفريقيا والبحر المتوسط، وترى اليونان أن توقيع اتفاقية مع مصر في 18 يونيو الجاري، ضربة استراتيجية للاتفاق التركي الليبي.

ولفت إلى أن وزير الدفاع اليوناني أكد أن جميع الاحتمالات مفتوحة لحماية مصالح بلاده، نتيجة التجاوزات اليومية على الحدود اليونانية، ونتيجة الابتزاز بورقة اللاجئين ومحاولة تركيا تحويل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى "دخلاء غير شرعيين"،، لافتا إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بالضغط على تركيا اقتصاديًا وماليًا للتوقف عما تقوم به، محذرًا من اندلاع حرب في أي وقت نتيجة تهور غير محسوب.

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