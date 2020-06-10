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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن إجراءات تأمين طلاب الثانوي وشروط اعتذار الملاحظين

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:30 م
الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى
ريم محمود - نورهان عبدالرحمن
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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء ووكلاء لجان الإدارة والجهات المعنية بتعقيم وتركيب بوابات التعقيم وموردي أدوات التعقيم لجميع مقرات الامتحان (لجان سير الامتحان مقرات لجان النظام والمراقبة مقرات لجان الإدارة مقرات تقدير الدرجات)، بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالإعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 20192020.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن اهتمام الوزارة بآليات التعقيم لا يقتصر على الطلاب فقط بل تشمل أيضًا جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة)؛ لأن المنظومة لا يمكن تجزئتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصري.

وأوضح أن الاستعدادات تمثلت في توفير بوابة تعقيم (تستخدم مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة) وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة.. بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردى وواقي الوجه الشفاف (للملاحظين والمقدرين فقط) والقفازات، بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية فى كل دور من أدوار اللجنة.

وأشار إلى أن إجابة الطالب بالمنزل على المواد التى لا تضاف للمجموع ليس اختبارا، ولكن تقييما لما تم تحصيله وتساعد الطالب على تقييم نفسه وعدم تسليم الكراسة فى الموعد المحدد لتسليمها أو فقدها يعتبر الطالب راسبًا فى المادة وله الحق فى دخول الدور الثانى بنفس قواعد الدور الثانى، كما سيتم منح الطالب إفادة بتسليم الكراسة.

وناشد الطلاب بضرورة التعاون التام مع المسئولين باللجنة والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وكذلك الحفاظ على الكراسات الامتحانية التى يتسلمها الطالب للمواد التى لا تضاف للمجموع والإجابة عليها بالمنزل بنفسه حتى يكون نفس خطه فى باقى المواد.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن لجان الإدارة بدأت اليوم الأربعاء 10/6/2020 توزيع خطابات الندب للمشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات، وسيتم فتح باب قبول الاعتذارات بدءا من يوم الأحد الموافق 14/6/2020 وحتى يوم الثلاثاء 16/6/2020 بكل المديريات تسهيلًا على السادة المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

وحددت الوزارة حالات قبول الاعتذارات:
1. قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.
2. إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).
3. العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).
4. نسبة عجز 5%.
5. وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).
6. وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي + شهادة ميلاد).
7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لاتتجاوز العام).
8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).
9. ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).
10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

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