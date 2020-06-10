الأوقاف: أسباب رفع البلاء موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ مصطفى عبدالسلام، أحد أئمة مسجد سيدنا الحسين (رضى الله عنه) بأداء خطبة الجمعة القادمة بالمسجد، فى إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن موضوع خطبة الجمعة عن أسباب رفع البلاء، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.