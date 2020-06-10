وضع رضيع «كرتونة الأزبكية» بدار «أطفال مصر» بالسيدة

وضعت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة طفلا تم العثور عليه داخل كرتونة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بدار "أطفال مصر" بالسيدة زينب، بسبب تدهور حالته الصحية.وتبين ارتفاع درجة الحرارة، وزيادة نسبة الصفراء، في ظل أن عمره لا يتجاوز ثلاثة أيام، وعندما تتحسن حالته الصحية يتم وضعه في دار أيتام تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.وكان الأهالى عثروا على طفل رضيع داخل كرتونة فى أحد شوارع منطقة الأزبكية، وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوجود الطفل بشارع نجيب الريحانى وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل عمره حوالى يومين، وتم تحرير محضر بالواقعة.