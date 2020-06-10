رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لطالب الثانوية العامة.. هذه الأطعمة تضرك

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:29 م
طالب
طالب
سارة ساويرس
طباعة
يستعد طلاب الثانوية العامة لخوض مارثون الامتحانات، فى أجواء استثنائية، حيث انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشى الفيروس القاتل الذي اجتاح العالم كله، مسببا خسائر بشرية واقتصادية فادحة.

ولهذا نستعرض فى السطور التالية، مجموعة من التحذيرات لطلاب الثانوية للحفاظ على صحة جيدة طوال فترة الامتحانات، بحسب ما قالته لـ"الدستور" خبيرة التغذية العلاجية دكتورة كرستين فهمي.

حذرت دكتور كرستين من بعض الأطعمة والعادات غير الصحية:

- حذرت من تناول الوجبات السريعة لاحتوائها على نسبةٍ عالية من السكريات والدهون الغير صحية مما يضعف المناعة.

- الابتعاد عن النشويات غير الصحية والسكريات، وقالت إن السكر من أكبر أعداء المناعة، ولكنها نصحت بالنشويات الصحية مثل الخبز الأسمر والحبوب الكاملة (كالشوفان) والنشويات المعقدة (كالبطاطس).

- لا للقلق والتوتر حيث إن القلق يضعفُ المناعة ويُقلل من التركيز.

- نصحت الدكتورة بالهدوء والراحة والنوم 8 ساعات يوميًا.

-عدم شرب الماء الكثير يعتبر أمرا خاطئا، فمن الضروري تناول 8 أكواب من المياه على الأقل يوميًا وممارسة الرياضة بشكل منتظم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

«الصحة العالمية»: إصابات كورونا فى مصر مرتفعة لكن مستقرة

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

رئيس الأركان لرجال «الغربية العسكرية»: الجيش مستعد لموجهة كل المخاطر

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

مصر تضع 4 خطوط حمراء في مفاوضات سد النهضة

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

بريطانيا: الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

منوعات

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

دراسة: 60% من وفيات كورونا في ألمانيا من نزلاء دور المسنين

تفاصيل رفع الصين لـ«براز الخفافيش» من الطب التقليدي

مصري مصاب بكورونا يبدع في رسم نفسه خلال العزل المنزلي

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
المزيد

الثقافة

لو كان لي أن أختار زوجا لاخترتك.. شربل داغر يكتب عن «نساء درويش»

«المشرب العذب».. قراءات فى الشعر العمانى لـ محمد الحضرمى

أحمد الشهاوي: كلام سليم بركات عن «درويش» مرسل.. ولا دليل عليه

محبو الشاعر محمود درويش يصفون سليم بركات بـ«الخائن»