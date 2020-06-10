لطالب الثانوية العامة.. هذه الأطعمة تضرك

حذرت دكتور كرستين من بعض الأطعمة والعادات غير الصحية:



يستعد طلاب الثانوية العامة لخوض مارثون الامتحانات، فى أجواء استثنائية، حيث انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشى الفيروس القاتل الذي اجتاح العالم كله، مسببا خسائر بشرية واقتصادية فادحة.ولهذا نستعرض فى السطور التالية، مجموعة من التحذيرات لطلاب الثانوية للحفاظ على صحة جيدة طوال فترة الامتحانات، بحسب ما قالته لـ"الدستور" خبيرة التغذية العلاجية دكتورة كرستين فهمي.- حذرت من تناول الوجبات السريعة لاحتوائها على نسبةٍ عالية من السكريات والدهون الغير صحية مما يضعف المناعة.- الابتعاد عن النشويات غير الصحية والسكريات، وقالت إن السكر من أكبر أعداء المناعة، ولكنها نصحت بالنشويات الصحية مثل الخبز الأسمر والحبوب الكاملة (كالشوفان) والنشويات المعقدة (كالبطاطس).- لا للقلق والتوتر حيث إن القلق يضعفُ المناعة ويُقلل من التركيز.- نصحت الدكتورة بالهدوء والراحة والنوم 8 ساعات يوميًا.-عدم شرب الماء الكثير يعتبر أمرا خاطئا، فمن الضروري تناول 8 أكواب من المياه على الأقل يوميًا وممارسة الرياضة بشكل منتظم.