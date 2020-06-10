نصائح طبية للحماية من عدوى كورونا عند شراء الطعام

بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من انتقال فيروس كورونا من خلال شراء متطلبات البيت من أطعمة وغيرها، إليكم عدد من النصائح للحماية من عدوى الفيروس بعد شراء الأغذية من خارج المنزل، حسب ما أكدته الدكتورة شيرين خميس أستاذ بكلية الطب جامعة الفيوم.- الحرص على غسل اليدين وتعقيمهما قبل الذهاب إلى السوق وبعد المجئ إلى المنزل والانتهاء من شراء المتطلبات المنزلية.- تجنب لمس عربة التسويق بالأيدى، وفى حال حدوث ذلك لا بد من تعقيم اليد بعد ترك العربة مباشرة وتجنب وصول اليد للعين أو الأنف.- عدم لمس المنتجات المعلبة الموجودة فى المتجر سوى الأشياء المطلوب شرائها وكذلك باقى متطلبات المنزل.- عدم السماح لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة من الذهاب إلى المتجر وشراء مستزمات البيت والأطعمة.- يجب عدم الاختلاط والذهاب لشراء الغذاء فى حال ظهور الأعراض الأولى للفيروس.- الحفاظ على مسافة للتباعد الاجتماعى وعدم دخول الأماكن المكتظة بالبشر.- التأكد من ارتداء الكمامة وعدم التعامل مع شخص لا يرتدى الكمامة.- التخلص من الأكياس الشرائية ورميها فى سلة المهملات بعد أخذ الأشياء منها وغسل اليدين بعدها بالماء والصابون.- غسل الأطعمة جيدا بالماء وقبل ذلك التأكد من الغسل الجيد لليدين باستخدام الماء والصابون.وبالنسبة للخضراوات قبل وضعها فى الثلاجة لابد من غسلها جيدا وغسلها جيدا عن استخدامها للأكل-إزالة الغلاف الخارجى للخبز دون لمس الخبز وإلقائه فى سلة المهملات ثم غسل اليدين قبل مسك الخبز.- يفضل رش المطهر على المناديل الورقية ومسح المنتجات المعلبة لتعقيمها من الفيروسات.- ضرورة غسل علب الجبن بالماء جيدا واستمرار غسل اليدين بالماء والصابون.- غسل الفاكهة جيدا مدة لا تقل عن دقيقة وغسل اليدين قبل غسل الفاكهة وبعدها.- الحرص على عدم لمس الأطعمة بالأيدي، والتخلص من أكياسها وعبواتها وإلقائها في القمامة.أما بالنسبة للآيس كريم، يجب استخدام بعض المطهرات في تنظيف العبوة من الخارج قبل وضعها في الثلاج.