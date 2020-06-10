رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تسليم خطاب الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:59 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
طباعة
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي في تسليم خطابات انتداب امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، إلى الإدارات التعليمية المختلفة.

وكشف الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة في تصريح خاص للدستور، أن الجوابات ستصل المدارس في نفس اليوم أو اليوم التالي.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن الأيام الماضية في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام حضره أسامة هيكل وزير الإعلام، تفاصيل استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 - 2020.

وقال إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (14) طالب للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وأشار إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألف و289 طالبا وطالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.

وتابع: "سيتم إجراء عمليات تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدأ الامتحانات، وتعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية (بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان)، والسماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف في ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس، وفي حال التأكد من عدم الملائمة الصحية للطالب يتم طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت في محضر باللجنة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: الموجة الثانية لفيروس كورونا لم تأت إلى مصر

«الصحة» تكشف سبب استقرار معدل إصابات كورونا

«الصحة»: علاج كورونا ببلازما المتعافين مبشر جدًّا

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«النقل العام» تنهي دراسة لرفع سعر تذكرة الأتوبيسات

مصر تضع 4 خطوط حمراء في مفاوضات سد النهضة

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

«الصحة»: علاج كورونا ببلازما المتعافين مبشر جدًّا

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

«ماستر كارد» تمنح «الإفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

منوعات

مصري مصاب بكورونا يبدع في رسم نفسه خلال العزل المنزلي

رابط التسجيل بالمنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي 2020

منة عبيد تكتب: له ما له.. فما لكم -تكأكأتم- عليه!

نباتات يمكن زراعتها في شرفة المنزل

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
المزيد

الثقافة

«المشرب العذب».. قراءات فى الشعر العمانى لـ محمد الحضرمى

أحمد الشهاوي: كلام سليم بركات عن «درويش» مرسل.. ولا دليل عليه

محبو الشاعر محمود درويش يصفون سليم بركات بـ«الخائن»

«الكتاب العرب» مشيدة مبادرة «إعلان القاهرة»: مصر صاحبة دور محوري