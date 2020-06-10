تجديد حبس مسجلين فى حيازة هيروين بالوايلي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي، اليوم الأربعاء، حبس مسجلي خطر، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في حيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين.كان رجال مباحث القاهرة بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات، قد نجحوا فى ضبط شخصين هما "ي. ا"، "ر. ط"، كلاهما مسجل خطر حال تواجدهما في مسكن المتهم الثاني بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وبحوزتهما ٤٠٠ جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، ٣ هواتف محمولة.وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والترويج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.