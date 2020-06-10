ضبط مصنع ملابس يصنع كمامات قماش في المنوفية

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مصنع ملابس جاهزة؛ لتتصنيع كمامات من القماش دون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة وعدم حمل سجل صناعى.وعُثر بداخل المصنع على 19 ماكينة خياطة أنواع مختلفة، 5 مقص كهربائى، 8 ترابيزة مكواة، 50 كرتونة - خيط- بكل كرتونة 12 بكرة خيط ألوان مختلفة، 20 كرتونة أستك بكل كرتونة، 30 كيس أستك لزوم تصنع الكمامات، 25 توب قماش قطن ليكرا لزوم تصنيع الكمامات ألوان مختلفة، 7500 كمامة منتج نهائى مصنعة ومعبأ فى أكياس معدة للتوزيع، 5000 كمامة تحت التصنيع، 10000 أستيكر ألوان وأنواع مختلفة.وذكر تقرير التفتيش الصيدلى أن الكمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية.يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.