بمشاركة البابا تواضروس.. بدء دورة «اتبعني» لخدام إيبارشية البحيرة

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم في الدورة التنشيطية التي تنظمها إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية للخدام والخادمات المشاركين في دورات برنامج خدمة اتبعني على مدار الحلقتين السابقتين من البرنامج. حيث ألقى محاضرة تناول خلالها الآية الواردة في إنجيل متى: "اطْلُبُوا مِنْ رَبِّ الْحَصَادِ أَنْ يُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ". وأجاب قداسته علي أسئلة الآباء الكهنة والخدام المشاركين في الدورة البالغ عددهم ٢٤٥ شخص.ومن جانبه رحب نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية بقداسه البابا مقدمًا التهنئة لقداسته بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لسيامته أسقفًا.وتستمر الدورة التنشيطية يوم الجمعة من كل أسبوع على مدار شهر يونيو الجاري.