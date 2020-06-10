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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 51 طن شاي مغشوش في مصنع بالقليوبية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:03 م
شاي مغشوش
شاي مغشوش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت شرطة البيئة والمسطحات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 51،96 طن شاى مجهول المصدر داخل 4 مصانع في محافظة القليوبية.

كما تم ضبط 2748 كيلو جرام زيت طعام، 74 قطعة أوانى طهي، مجهولة المصدر، مغشوشة ومقلدة، 16 سيارة بنطاق محافظة الجيزة؛ لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات وانبعاث أدخنة كثيفة.

وفي مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط 65 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وضبط قضيتين بنطاق المنطقة المركزية.

وفي مجال حماية منافع الري والصرف ونهر النيل والمجاري المائية تم تأمين تنفيذ 33 حالة تعدِ مختلفة بنطاق المنطقة المركزية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

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