رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسى يكرم «عم صبحى» ويلبى 3 مطالب له

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:58 م
عم صبحي
عم صبحي
سناء إسماعيل
طباعة
كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، "عم صبحي"، المسن الذي انتشرت له فيديوهات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بجر عربة حديدية محملة بكراتين كبيرة رغم كبر سنه.

وعرض برنامج "المواجهة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو لزيارة وفد من الرئاسة لمنزل "عم صبحي"، لتلبية مطالبه والتي كان أولها الحج برفقة زوجته، وكذلك مساعدته في جهاز حفيدته لقرب زواجها، وتجهيز محل يعوله على أمور الدنيا.

وفي استجابة سريعة من الرئيس، زارتهم إحدى شركات السياحة ليكون هو وزوجته في أول فوج للحج، وتم إهدائه جهاز عروس لحفيدته، حيث كشف أنه يساعد والدها في تجهيزها لضعف مرتبه وضعف نظره.

كما أهدى الرئيس "عم صبحي" محل بقالة ومبلغًا ماليًا، وذلك وسط فرحة كبيرة منه ومن عائلته، وتوجه برسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي يصدر بيانًا بشأن سد النهضة

النائب العام يأمر باستبدال حبس منة عبدالعزيز بإيداعها مركز تأهيل

أيمن حمزة يكشف حقيقة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء (فيديو)

مستشار المفتي يحذر من محاولة الجماعة الإرهابية «عثمنة التاريخ»

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف سبب استقرار معدل إصابات كورونا

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

«الكهرباء» عن زيادة الأسعار: «لو بتدفع 20 جنيه الدولة بتدفع 40»

4 قرارات لمجلس الأمن القومى حول سد النهضة

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

«ماستر كارد» تمنح «الإفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

منوعات

تعرف على موعد إعادة برنامج ملك وكتابة 2020

تعرف على تردد قناة روتانا سينما 2020.. قائمة أفلام وبرامج القناة

تعرف على تردد قناة box movies نايل سات

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
منى رجب
رسائل السلام والحرية فى إعلان القاهرة
المزيد

الثقافة

نبيل فاروق: لن أكشف حقيقة «رجل المستحيل» ما دمت حيًا

«حلم المدينة» رواية جديدة لـ سليمان عوض

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم المغربي «جوق العميان» أونلاين

«فرانكشتاين في بغداد» بالقائمة الطويلة لجائزة دبلن الدولية للآداب