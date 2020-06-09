السيسى يكرم «عم صبحى» ويلبى 3 مطالب له

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، "عم صبحي"، المسن الذي انتشرت له فيديوهات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بجر عربة حديدية محملة بكراتين كبيرة رغم كبر سنه.وعرض برنامج "المواجهة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو لزيارة وفد من الرئاسة لمنزل "عم صبحي"، لتلبية مطالبه والتي كان أولها الحج برفقة زوجته، وكذلك مساعدته في جهاز حفيدته لقرب زواجها، وتجهيز محل يعوله على أمور الدنيا.وفي استجابة سريعة من الرئيس، زارتهم إحدى شركات السياحة ليكون هو وزوجته في أول فوج للحج، وتم إهدائه جهاز عروس لحفيدته، حيث كشف أنه يساعد والدها في تجهيزها لضعف مرتبه وضعف نظره.كما أهدى الرئيس "عم صبحي" محل بقالة ومبلغًا ماليًا، وذلك وسط فرحة كبيرة منه ومن عائلته، وتوجه برسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.