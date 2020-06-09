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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بعد إصابتها بكورونا.. ابنة فريد شوقي: «خايفة على أمي»

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:06 م
عبير فريد شوقي
عبير فريد شوقي
سناء إسماعيل
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أعربت عبير فريد شوقي، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، عن قلقها الشديد بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بسبب والدتها، كونها المخالطة الوحيدة لها، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج في المنزل الآن، معلقة: "أمي صعبت عليا لما قلت ليها سيبي البيت عشان عندي كورونا".

وأضافت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تعرضت للتنمر من صيدلي عندما ذهبت إلى أخذ الحقن التي خصصت لها في برنامج العلاج، موضحة: "عندما قلت له إنني مصابة بكورونا عاملني باحتقار، وكنت عاوزة أحدفه بحاجة".

وطالبت عبير شوقي، بتسهيل إجراءات العلاج المنزلي لغير القادرين، موضحة أنها قادرة ماديا على شراء الدواء من السوق السوداء، لكن هناك آخرين لا يستطعيون القيام بذلك.

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