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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعرف على موعد عيد الأضحى 2020

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:10 م
عيد الأضحى
عيد الأضحى
وسام عطية
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يبحث كثيرون عن موعد عيد الأضحى 2020 فعيد الأضحى هو مناسبة يحتفل بها جميع المسلمين حول العالم في ذكرى تضحية سيدنا إبراهيم (عليه السلام) وإثبات إيمانه القوي بالله.

موعد عيد الأضحى 2020

من المتوقع أن يتم الاحتفال بعيد الأضحى في يوم الجمعة 31 من يوليو 2020، لتكون وقفة العيد أو يوم عرفة يوم الخميس 30 يوليو المقبل، ويعتمد الوقت الفعلي على رؤية القمر لشهر ذو الحجة لعام 1441 هـ، وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الهجري.

سبب فرض عيد الأضحى على المسلمين

بدأت القصة عندما رأى النبي إبراهيم عليه السلام مناما أنه يذبح ولده النبي إسماعيل عليه السلام، وكان رد ولده أن ينفذ أمر الله تعالى، وأثبت إبراهيم إرادته في التضحية بابنه سيدنا اسماعيل (عليه السلام) عندما أمره الله بذلك.

لكن الله قد أبدله بذبح عظيم، وفرح الله بإيمان سيدنا ابراهيم وخضوعه التام لأوامر الله عز وجل، وقد جعل الله هذا الخضوع مثالًا على التضحية والإيمان التي يجب أن يتحلى بها كل المسلمين.

وقصة سيدنا إبراهيم في القرأن:
ذكر الله عز وجل قصة ذبح سيدنا إبراهيم لولده إسماعيل عليهما السلام وذلك الحدث العظيم في القرآن الكريم في سورة الصافات

وقال الله تعالى في كتابه العزيز ( فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113))

ومن هنا، كل عام في اليوم العاشر من ذي الحجة، يحتفل المسلمون بعيد الأضحى في جميع أنحاء العالم. في هذا اليوم، يقوم المسلمون بالتضحية بالماعز أو الغنم أو الجمال لإحياء ذكرى تضحية سيدنا أبراهيم (عليه السلام).

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