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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يرسل برقية تعزية في وفاة الرئيس البوروندي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:29 م
السيسي
السيسي
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أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تعزية في وفاة الرئيس البوروندي، بيير نيكرونريزا.

وجاء فى نص الرسالة: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب البوروندي الشقيق، ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس بيير نيكرونريزا، زعيمًا وطنيًا قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل الكثير من العطاء والجهد لخدمة القضايا الإفريقية وللنهوض بالعمل الإفريقي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، ومتمنيًا كل التوفيق والتقدم للشعب البوروندي الشقيق فيما هو قادم".

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