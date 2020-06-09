مدير بنوك الدم: لم نعتمد العلاج بالبلازما حتى الآن (فيديو)

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة، إنه لا يوجد قرار رسمي باعتماد البلازما كطريقة علاج لمرضى فيروس كورونا، كما لم تعلن أي نتائج لأبحاث حول معدلات الاستجابة، ولم تعلن سوى مؤشرات حول تراجع معدل الوفيات بعد استخدام بلازما المتعافين.وأضاف سراج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي ويعرض على فضائية العربية الحدث: لا نزال في طور التجارب، ولم نطلب من أهالي المرضى توفير متبرعين بالبلازما من المتعافين لاستخدامها في علاج المرضى من ذويهم، وما يحدث هو خلق لسوق سوداء للبلازما.وأشار مدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة إلى أن العمل على بحث تجربة العلاج بالبلازما يتم العمل عليه منذ أكثر من شهرين، ولم يصرح لأي مستشفى خاص بسحب البلازما من المتعافين حتى الآن.