بوابة الأزهر للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2020

يقدم لكم «الدستور» رابط بوابة الأزهر لنتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2020.

أعلنت بوابة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2020 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر للنتائج.

جاء ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية بعد إعلان الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وكشف وكيل الأزهر أن نسبة النجاح الاجمالية لطلاب النقل بالأزهر الشريف للعام 2019-2020 هى 99.01%.

بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%.

رابط بوابة الأزهر للنتائج للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية من هنا

وجاءت تفاصيل نتيجة الشهادة الابتدائية كالتالي: (99.51% بنين مبصر، 99.54% فتيات مبصرات، 99.51% إجمالي مكفوفين).

اما تفاصيل نتيجة للشهادة الإعدادية فجاءت كالتالي: 98.70% ومنها (98.38% بنين مبصر، 99.11% فتيات مبصرات، و99.48% إجمالي مكفوفين).

اما نسب النجاح بمراحل النقل الأزهرية بمرحلة رياض الأطفال 100%، وبمراحل النقل الابتدائى 99.54%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية فى جميع المحافظات من هنا

وبمراحل النقل الإعدادى 98.02%، بينما بلغت نسبة النجاح بمراحل النقل الثانوى 97.092% وبإجمالى عام قدره 99.01% لكافة مراحل النقل بالتعليم الأزهرى.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى128495 طالبا 2019/2020، القسم الأدبى بنين 50602 وطلاب الأدبى فتيات 34633 بإجمالى 85235 بالقسم الأدبى.

بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وطلاب القسم العلمى فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالب بالقسم العلمى.

كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالب، وبإجمالى عام 128495 طالب سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2020 الفصل الدراسي الثاني

وفرت الأزهر الشريف 635 لجنه لامتحانات الثانوية الأزهرية بكافة المحافظات وتضم كل لجنه عدد من اللجان الفرعية الآخري.

وذلك حتي لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجان عن 12 طالب، وتم عملية تخفيض عدد الطلاب داخل اللجان حرصا من الأزهر على سلامتهم وتوفير البيئة الآمنة لهم فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارة المعاهد الأزهرية حرصها على أن تتم عملیة التصحیح لمواد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية دون تاخير.