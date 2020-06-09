رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بوابة الأزهر للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2020

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:23 م
بوابة الأزهر للنتائج
بوابة الأزهر للنتائج
طباعة

يقدم لكم «الدستور» رابط بوابة الأزهر لنتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2020.

أعلنت بوابة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2020 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر للنتائج.

جاء ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية بعد إعلان الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وكشف وكيل الأزهر أن نسبة النجاح الاجمالية لطلاب النقل بالأزهر الشريف للعام 2019-2020 هى 99.01%.

بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%.

رابط بوابة الأزهر للنتائج للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية من هنا

وجاءت تفاصيل نتيجة الشهادة الابتدائية كالتالي: (99.51% بنين مبصر، 99.54% فتيات مبصرات، 99.51% إجمالي مكفوفين).

اما تفاصيل نتيجة للشهادة الإعدادية فجاءت كالتالي: 98.70% ومنها (98.38% بنين مبصر،  99.11% فتيات مبصرات، و99.48% إجمالي مكفوفين).

اما نسب النجاح بمراحل النقل الأزهرية بمرحلة رياض الأطفال 100%، وبمراحل النقل الابتدائى 99.54%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية فى جميع المحافظات من هنا

وبمراحل النقل الإعدادى 98.02%، بينما بلغت نسبة النجاح بمراحل النقل الثانوى  97.092% وبإجمالى عام قدره 99.01% لكافة مراحل النقل بالتعليم الأزهرى.

وبلغ  عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى128495 طالبا 2019/2020، القسم الأدبى بنين 50602 وطلاب الأدبى فتيات 34633 بإجمالى 85235 بالقسم الأدبى.

بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وطلاب القسم العلمى فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالب بالقسم العلمى.

كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالب، وبإجمالى عام 128495 طالب سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2020 الفصل الدراسي الثاني

وفرت الأزهر الشريف 635 لجنه لامتحانات الثانوية الأزهرية بكافة المحافظات وتضم كل لجنه عدد من اللجان الفرعية الآخري.

وذلك حتي لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجان عن 12 طالب، وتم عملية تخفيض عدد الطلاب داخل اللجان حرصا من الأزهر على سلامتهم وتوفير البيئة الآمنة لهم فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارة المعاهد الأزهرية حرصها على أن تتم عملیة التصحیح لمواد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية دون تاخير.

موضوعات متعلقة

أيمن قمر يكشف عن بديل أحمد حلمي في بطولة «X لارج»

حنين حسام «إفراج».. رفض استئناف النيابة

خاص| تفاصيل العثور على سيارة أحمد زكي المفقودة

بوابة الأزهر ٢٠٢٠.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020.. نتائج الأبحاث

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

4 قرارات لمجلس الأمن القومى حول سد النهضة

بوابة الأزهر ٢٠٢٠.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020.. نتائج الأبحاث

مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي يصدر بيانًا بشأن سد النهضة

محامي حنين حسام يؤكد إخلاء سبيلها خلال ساعات

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

بوابة الأزهر للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2020

بوابة الأزهر ٢٠٢٠.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020.. نتائج الأبحاث

الأمطار والفيضانات تسبب اضطراب حياة 93500 شخص في هونان الصينية

كوريا الجنوبية تكتشف علاجا للحيوانات المصابة بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
منى رجب
رسائل السلام والحرية فى إعلان القاهرة
المزيد

الثقافة

نبيل فاروق: لن أكشف حقيقة «رجل المستحيل» ما دمت حيًا

«حلم المدينة» رواية جديدة لـ سليمان عوض

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم المغربي «جوق العميان» أونلاين

«فرانكشتاين في بغداد» بالقائمة الطويلة لجائزة دبلن الدولية للآداب