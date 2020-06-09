الادعاء الفرنسي يفتح تحقيقا موسعا مع الحكومة في إدارة أزمة كورونا

كشف مراسل "إكسترا نيوز"، تفاصيل فتح الادعاء الفرنسي تحقيق موسع مع الحكومة في إدارة أزمة كورونا، مؤكدًا أن الحكومة الفرنسية لم تكن على أتم الاستعداد لمكافحة انتشار الفيروس، وكان هناك حالة من الفوضى من الحكومة والمستشفيات والتي طردت بعض المرضى وألقتهم في الشارع لإيجاد مناطق للمصابين بكورونا.وأضاف خلال مداخلة مصورة مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك الكثير من الأحزاب الفرنسية تريد التخلص من الحكومة، وأعتقد أن هذا التحقيق سياسي وليس جنائي، كما أن هناك بعض التحقيقات والتي قد قدمت من أهالي كبار السن بعد ترك أهاليهم دون أي خدمة في الدور.وتابع: الشعب الفرنسي يريد محاكمة الحكومة الفرنسية بعد هذا الإهمال، خاصة أن الحكومة تقوم منذ تولي إيمانويل ماكرون للرئاسة بالتقشف، مشيرًا إلى أنها ستدفع الثمن سواء عاجلًا أو أجلًا.