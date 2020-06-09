أوروبا تمنع طائرة عسكرية تركية من دخول ليبيا

كشف الموقع العسكري المتخصص "ItaMilRadar"، اليوم الثلاثاء، عن عودة طائرة تركية تابعة للقوات الجوية إلى بلادها بعد أن كانت متجهة إلى ليبيا.وذكر الموقع الإيطالي المتخصص في الشئون العسكرية، عبر حسابه على موقع تويتر، أن طائرة طراز بوينج (E-7T (13-002) عادت إلى مدينة قونية التركية بعد منعها من الوصول إلى ليبيا من قبل مهمة المراقبة الأوروبية في البحر المتوسط لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا.يذكر أن الموقع العسكري "BulgarianMilitary" كشف في وقت سابق عن أن تركيا أرسلت فرقاطة من الدرجة الثالثة (الفئة G) إلى المياه الإقليمية الليبية لدعم ميليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي.وقال الموقع إن الفرقاطة التابعة للبحرية التركية نسخة محدثة على نطاق واسع من فرقاطات الصواريخ الموجهة من الدرجة الأولى من طراز Oliver Hazard Perry التابعة للبحرية الأمريكية، كما أنها مصممة بشكل أساسي للدفاع الجوي ومزوّدة بصواريخ RIM-66E-5 أرض جو متوسطة المدى.