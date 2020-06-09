خروج 60 بعد تعافيهم من كورونا في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، خروج 60 بعد تعافيهم من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والإحالة، ليصبح الإجمالي 399، مشيدا بالدور الكبير للأطقم الطبية، ومثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.وأشار محافظ البحيرة لاستمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.وأكد اللواء هشام آمنة الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع مديرية الصحة وكذا غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال الخط الساخن 114 على مدار 24 ساعة وجميع خطوط غرفة العمليات (0453349447-0453356397)، والمشكلة بالتنسيق مع مديرية الصحة وبوجود أطباء متخصصين على مدار الساعة لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم والعمل على حل أي مشكلة فورا.