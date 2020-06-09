السعودية تجدد ترحيبها بـ«إعلان القاهرة» وتدعو لوقف إطلاق النار بليبيا

جددت السعودية ترحيبها بإعلان القاهرة اليوم الثلاثاء، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودية عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حسبما ذكرت قناة العربية.ووفقا للتقرير جدد مجلس الوزراء السعودي، ترحيبه بالمبادرة المصرية وجهودها الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار.وأشاد المجلس بالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسي في ليبيا.وحث مجلس وزراء المملكة، جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامتها وحمايتها من التدخلات الخارجية.