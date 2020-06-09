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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بلبنان يطالب بمحاسبة المسيئين للرموز الدينية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:40 م
لبنان
لبنان
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طالب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان الحكومة اليوم الثلاثاء، الحكومة بفرض سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، ومحاسبة المسيئين للرموز الدينية خلال تظاهرة في بيروت يوم السبت الماضي.

وقال المجلس في بيان صحفي اليوم بعد جلسة عقدها في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان في حضور رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، إن القانون يعاقب كل من تطاول أو مس بأي رمز ديني ".

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