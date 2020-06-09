المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بلبنان يطالب بمحاسبة المسيئين للرموز الدينية

طالب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان الحكومة اليوم الثلاثاء، الحكومة بفرض سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، ومحاسبة المسيئين للرموز الدينية خلال تظاهرة في بيروت يوم السبت الماضي.وقال المجلس في بيان صحفي اليوم بعد جلسة عقدها في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان في حضور رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، إن القانون يعاقب كل من تطاول أو مس بأي رمز ديني ".