بكين ترفض المشاركة في مباحثات نووية مع موسكو وواشنطن

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينج، اليوم الثلاثاء، بأن بكين لا تعتزم المشاركة في محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأسلحة النووية.جاء هذا التصريح ردا على كلام مارشال بيلينجسلي، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للحد من التسلح، الذي قال أمس الإثنين، إنه اتفق مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، على إجراء مفاوضات بشأن موعد ومكان المحادثات حول الأسلحة النووية في يونيو، مضيفا أن ممثلا عن الصين دعي أيضا إلى المفاوضات، وذكرت وكالة "بلومبرج" أن المفاوضات ستعقد في 22 يونيو في فيينا.وقالت هوا، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت الصين تلقت دعوة وستشارك في الاجتماع: "فيما يتعلق بهذه القضية، فقد أعربنا مرارا عن موقفنا، والصين لا تعتزم المشاركة فيما يسمى بالمحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن نزع السلاح النووي".