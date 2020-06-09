رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين ترفض المشاركة في مباحثات نووية مع موسكو وواشنطن

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:12 م
المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ
وكالات
طباعة
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينج، اليوم الثلاثاء، بأن بكين لا تعتزم المشاركة في محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأسلحة النووية.

جاء هذا التصريح ردا على كلام مارشال بيلينجسلي، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للحد من التسلح، الذي قال أمس الإثنين، إنه اتفق مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، على إجراء مفاوضات بشأن موعد ومكان المحادثات حول الأسلحة النووية في يونيو، مضيفا أن ممثلا عن الصين دعي أيضا إلى المفاوضات، وذكرت وكالة "بلومبرج" أن المفاوضات ستعقد في 22 يونيو في فيينا.

وقالت هوا، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت الصين تلقت دعوة وستشارك في الاجتماع: "فيما يتعلق بهذه القضية، فقد أعربنا مرارا عن موقفنا، والصين لا تعتزم المشاركة فيما يسمى بالمحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن نزع السلاح النووي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص| تفاصيل العثور على سيارة أحمد زكي المفقودة

مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي يصدر بيانًا بشأن سد النهضة

«الصحة»: 34 وفاة و1365 إصابة جديدة بكورونا

الكهرباء تكشف حقيقة الأسعار الجديدة المتداولة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي يصدر بيانًا بشأن سد النهضة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

شاكر: زيادة أسعار الكهرباء 19.1% بدلًا من 21.2%

فقدان 30 مليون وظيفة عالميًا بسبب كورونا.. ومصر تحقق معدل نمو 2%

إنفوجراف

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

أيام زمان

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

نجم الساعة

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

الأمطار والفيضانات تسبب اضطراب حياة 93500 شخص في هونان الصينية

كوريا الجنوبية تكتشف علاجا للحيوانات المصابة بكورونا

ظهرت.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر

بوابة الأزهر.. نتيجة أبحاث الأزهر الشهادة الإبتدائية والإعدادية 2020 برقم الجلوس azhar

مقالات الرأي
ماجد حبته
باول لن ينتخب ترامب!
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
المزيد

الثقافة

«ما بعد كورونا».. عودة قوية لدار الأوبرا

ترشيح جابر نصار لجائزة اليونسكو لعام 2020

غدًا.. محاضرة لعالم المصريات دودسون عن رمسيس الثالث في الجامعة الأمريكية

رسائل المقاتلين بحرب الإستنزاف تكشف معنوياتهم العالية