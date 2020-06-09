لمخالفة قرار الغلق.. غلق وتشميع 17 محلا بكفر الدوار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق، بشن حملة موسعة بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة وبتأمين بقوة من شرطة المرافق، أسفرت عن غلق وتشميع عدد 17 محلا بنطاق قرية زُهرة لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق.يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف واستمرار الحملات اليومية لتنفيذ كافة القرارات بشأن غلق المقاهي والكافتيريات والمحال العامة والتجارية وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.ويشدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تلك الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.