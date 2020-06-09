«العدل للدراسات»: الرئيس عزز اقتصاد مصر عالميًّا في 6 سنوات

كشف الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن أن إنجازات الرئيس خلال ٦ سنوات مضت لم تكن في مصر فقط، بل امتدت إلى المستويين الإفريقي والدولي أيضًا، فقد حرص الرئيس منذ توليه سُدة الحكم على مد جسور التواصل والتعاون، وبناء صداقات وشراكات اقتصادية وسياسية مع كل دول العالم، مما عزز من مكانة مصر عالميًّا.وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لم يقتصر دوره على الاهتمام ومتابعة الشأن الداخلي للدولة المصرية فقط، ولكن حمل على عاتقه هموم وقضايا وتحديات القارة السمراء والقضايا الدولية الكبرى ذات الاهتمام المشترك من كل دول العالم.وأشار عادل إلى أن الرئيس نجح على مدار الست سنوات الماضية في اتخاذ خطوات، وتحقيق إنجازات بالتوازي بين الشأن الداخلي والدولي، ولعل هذا هو ما يميز هذه الإنجازات ويضيفها إلى تاريخ الدولة المصرية الحديثة تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.فعلى المستوى الاقتصادي نجحت الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية في تحقيق استقرار اقتصادي ومعدلات نمو غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، كما حازت الدولة على ثقة المؤسسات المالية العالمية، وجميعها أمور ترجع إلى توجيهات القيادة السياسية الرشيدة والمتابعة الدائمة لما يتم اتخاذه من قرارات وتنفيذها على أرض الواقع.