الغنوشي متحديا: تواصلي مع «السراج» من مصلحة تونس

قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، على أن مصلحة ليبيا من مصلحة تونس، ولا يمكن الحياد في الأزمة الليبية، متهما الرئيس السابق، الباجي قائد السبسي، بأنه قام بإدخال أسلحة إلى ليبيا عام 2011.وحول مكالمته لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق المدعومة من القوات التركية في ليبيا، قال الغنوشي خلال حوار إعلامي مع قناة تونسية محلية، إنها لم تستحق كل هذه الضجة، زاعما أنها كانت بروتوكولية، مضيفًا: "لقد هاتفت السراج لأستفسر عن أهمية اقتحام قواته لقاعدة الوطية التي لم أكن أعرف أهميتها العسكرية"، مؤكدا على أن الاتصال له مصلحة مهمة إذ "لتونس مصالحها الكبرى في ليبيا".وشدد الغنوشي على أن الحياد المطلوب إذا كان هناك حياد، فهو الحياد الإيجابي، مؤكدا على أن تونس لديها مصالح كبرى في ليبيا، ولا ينبغي أن تكون محايدة إزاء مصالحها الكبرى.