رابط شكاوى المحجوب نتيجتهم بالصفين الأول والثاني الثانوي
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:55 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تم حجب نتيجة الترم الثانى التقدم بشكوى على الرابط التالى : https://thaneduone.emis.gov.eg/
كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أن نسبة النجاح في الامتحانات الإلكترونية بلغت 98٪ حيث اجتاز الامتحانات مليون و155 ألفا من الطلاب وتم حجب حوالي 25 ألف نتيجة فقط لأسباب تتعلق بالغياب عن الامتحان أو الرسوب أو مشاكل تقنية أثناء الامتحان، مؤكدًا أن النتيجة المعلنة للفصل الثاني فقط أما النجاح فقد راعي نتائج الفصلين معًا.
ووجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، قائلا: كل من ظهرت نتيجته (أيًا كانت الدرجات أو الألوان) فهو "ناجح إلى الصف الأعلى".
وتابع وزير التربية والتعليم، من حجبت نتيجته يرسل إلينا وصف للحالة علي رابط (سيتم نشره هذا الأسبوع) كي نبحث حالته وما إذا كان يحتاج لدور ثان أم هو خطأ فني.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، فى بيان لها، أن ظهور نتيجة الطالب تعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى، وأن حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني.
كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أن نسبة النجاح في الامتحانات الإلكترونية بلغت 98٪ حيث اجتاز الامتحانات مليون و155 ألفا من الطلاب وتم حجب حوالي 25 ألف نتيجة فقط لأسباب تتعلق بالغياب عن الامتحان أو الرسوب أو مشاكل تقنية أثناء الامتحان، مؤكدًا أن النتيجة المعلنة للفصل الثاني فقط أما النجاح فقد راعي نتائج الفصلين معًا.
ووجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، قائلا: كل من ظهرت نتيجته (أيًا كانت الدرجات أو الألوان) فهو "ناجح إلى الصف الأعلى".
وتابع وزير التربية والتعليم، من حجبت نتيجته يرسل إلينا وصف للحالة علي رابط (سيتم نشره هذا الأسبوع) كي نبحث حالته وما إذا كان يحتاج لدور ثان أم هو خطأ فني.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، فى بيان لها، أن ظهور نتيجة الطالب تعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى، وأن حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني.