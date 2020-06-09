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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نصائح نفسية لتخفيف التوتر لدى طلاب الثانوية العامة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:16 ص
طلاب
طلاب
إسلام جمال
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أيام قليلة وينطلق مارثون الثانوية العامة، والذي يسبب حالة من القلق كل عام، ولكن هذا العام القلق مضاعف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقدمت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الصحة، كافة السبل للحماية من انتشار العدوى بين الطلاب خلال أيام الامتحانات.

ويعتبر خوض الامتحانات في هذه الظروف من الأمور التي تساهم في الضغط النفسي، وإصابة الطلاب بالقلق والتوتر، والذي قد يصل إلى الاكتئاب في بعض الحالات.

وتوضح الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسي والعلاقات الأسرية، عددًا من النصائح النفسية التي تساهم في تخفيف حدة التوتر والقلق المصاحب للطلاب خلال أيام الامتحانات، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ على الطلاب عدم التفكير في الوباء والتركيز فقط في المذاكراة.

ـ تجنب سماع الأخبار السلبية، خاصة المرتبطة بالامتحانات.

ـ الاهتمام بالأطعمة الغنية بالفيتامينات، والتي تساهم في تقوية الذاكراة.

ـ عدم الضغط على المخ بكثرة أوقات المذاكراة.

ـ تخصيص وقت لمشاهدة التلفاز أو فعل شيء مفضل للطالب.

ـ يمكن الاستعانة بالزيوت العطرية لتخفيف التوتو والقلق.

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