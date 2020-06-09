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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:01 ص
الأرصاد
الأرصاد
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارًا، مع شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية نهارًا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلًا، حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على كليهما.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 20
الإسكندرية 28 22
وادي النطرون 33 20
طنطا 33 20
شبين الكوم 34 20
دمنهور 33 21
بلطيم 27 22
مطروح 26 21
السلوم 36 22
سيوة 33 23
بورسعيد 27 23
دمياط 27 22
الزقازيق 33 21
المنصورة 34 22
الإسماعيلية 34 20
السويس 34 21
العريش 28 18
رفح 27 18
رأس سدر 35 23
نخل 35 17
نويبع 36 25
طابا 35 19
كاترين 30 18
الطور 35 22
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 37 26
مرسى علم 36 27
الفيوم 36 23
بني سويف 36 23
المنيا 36 23
أسيوط 37 24
سوهاج 37 25
قنا 41 26
الأقصر 42 27
أسوان 44 29
إدفو 44 29
أبوسمبل 43 27
الوادي الجديد 41 28
شلاتين 37 28
أبورماد 35 26
حلايب 34 27
رأس حدربة 34 28

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