الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارًا، مع شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية نهارًا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلًا، حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على كليهما.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 20الإسكندرية 28 22وادي النطرون 33 20طنطا 33 20شبين الكوم 34 20دمنهور 33 21بلطيم 27 22مطروح 26 21السلوم 36 22سيوة 33 23بورسعيد 27 23دمياط 27 22الزقازيق 33 21المنصورة 34 22الإسماعيلية 34 20السويس 34 21العريش 28 18رفح 27 18رأس سدر 35 23نخل 35 17نويبع 36 25طابا 35 19كاترين 30 18الطور 35 22شرم الشيخ 37 27الغردقة 37 26مرسى علم 36 27الفيوم 36 23بني سويف 36 23المنيا 36 23أسيوط 37 24سوهاج 37 25قنا 41 26الأقصر 42 27أسوان 44 29إدفو 44 29أبوسمبل 43 27الوادي الجديد 41 28شلاتين 37 28أبورماد 35 26حلايب 34 27رأس حدربة 34 28