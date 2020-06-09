«العمل الدولية»: 200 ألف بحار عالقون على السفن بسبب كورونا

دعت منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لإنهاء محنة ما بين 150 ألفًا إلى 200 ألف بحار عالقين على متن السفن في جميع أنحاء العالم؛ بسبب تدابير كورونا.وطالبت المنظمة في تقرير لها، الحكومات وسلطات الهجرة والصحة والبحرية، بالعمل معًا للاعتراف بالبحارة على أنهم عمال رئيسيون يضمنون تدفق التجارة وحركة الإمدادات الطبية الحيوية ومعدات السلامة والمواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى أثناء الوباء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وشددت على ضرورة تنفيذ أحكام اتفاقية العمل البحري لعام 2006، والقاضية باتخاذ جميع التدابير الممكنة دون إبطاء، لتسهيل تغييرات الطاقم وعودة البحارة مع اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر العدوى.وأفاد التقرير بأنه "وبعد أكثر من شهر من إصدارها التحذيرات في نهاية أبريل، بشأن محنة البحارة الذين رفض منحهم الإذن بمغادرة سفنهم، تم إحراز تقدم محدود، ولكن برغم ذلك فإن الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، خاصة وأن العديد منهم أكملوا جولات على متن السفن لأكثر من أربعة أشهر حتى الآن".وأضاف: "تفيد التقارير بأن العديد منهم يعانون من مشاكل نفسية وإرهاق جسدي مما يقلل من قدرتهم على أداء واجبهم بأمان".وحذرت العمل الدولية من أن إجبار البحارة المنهكين على مواصلة العمل لأكثر من أربعة أشهر بعد انتهاء عقودهم أمر غير مقبول ويعرض صحتهم والسلامة البحرية للخطر، ودعت الحكومات إلى العمل لإحداث تغييرات في الطواقم البحرية.