سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9-6-2020
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:32 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-6-2020 في عدد من البنوك العاملة المصرية مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد أن سجل متوسط سعر صرف الريال 4.30 للشراء و4.33 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.
وحقق سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، بينما في بنك مصر سجل 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وجاء في البنك العربي الأفريقي الدولي الي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع ورصد بنك المصرف المتحد سعر صرف الريال بـ 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وحقق سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، ووصل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع و4.33 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوموصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.30 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء في البنك الأهلي المصري إلى 4.21 و4.32 جنيه للبيع، وجاء سعره في بنك الإسكندرية بسعر 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
وحقق سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، بينما في بنك مصر سجل 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وجاء في البنك العربي الأفريقي الدولي الي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع ورصد بنك المصرف المتحد سعر صرف الريال بـ 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وحقق سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، ووصل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع و4.33 جنيه للبيع.