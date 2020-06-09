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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9-6-2020

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:32 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-6-2020 في عدد من البنوك العاملة المصرية مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد أن سجل متوسط سعر صرف الريال 4.30 للشراء و4.33 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.30 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء في البنك الأهلي المصري إلى 4.21 و4.32 جنيه للبيع، وجاء سعره في بنك الإسكندرية بسعر 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

وحقق سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، بينما في بنك مصر سجل 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وجاء في البنك العربي الأفريقي الدولي الي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع ورصد بنك المصرف المتحد سعر صرف الريال بـ 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وحقق سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، ووصل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع و4.33 جنيه للبيع.

الريال السعودي اليوم

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تتخذ الريال عملة رسمية لها وتنقسم لفئتين العملات الورقية عباره عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والعملات المعدنية عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"، ويأتي تسعير الريال السعودى أمام الجنيه وفقًا لمعادلة تعتمد علي الاستناد إلى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار بشكل يومي ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة، حيث تجاوز عدد الحجاج المصريين في موسم الحج الأخير 86 ألف حاج، كما هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمرًّا على الريال السعودى.

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