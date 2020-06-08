كنيسة مارمرقس بحدائق شبرا تطلق دعما طبيا لمرضى كورونا

أطلقت كنيسة القديس مارمرقس بحدائق شبرا، خدمة الدعم الطبي لمرضى كورونا، تحت رعاية الأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية.وتضم هذه الخدمة عددا من الأطباء الذين يقدمون استشارات طبية لدعم مرضى كورونا عبر الهاتف وتطبيق «واتس أب» طوال اليوم، بهدف مساعدتهم في علاج المصابين بالعزل المنزلي.