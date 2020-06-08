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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«صحة النواب»: لن نترك المرضى ضحية لابتزاز المستشفيات الخاصة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:39 م
الدكتور مجدى مرشد
الدكتور مجدى مرشد
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التسعيرات المتداولة حول المستشفيات الخاصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا مبالغ فيها، ولا يمكن أن يترك البرلمان المواطنين والمصابين ضحية لابتزاز تلك المستشفيات.

أضاف عضو لجنة صحة النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" مع خالد أبو بكر، على شاشة "ON":"المجلس لن يصمت أمام ابتزاز تلك المستشفيات، ولن نترك مرضانا وأولادنا وأهلنا يتعرضوا لهذا الابتزاز من قبل المستشفيات الخاصة يدفعون أرقامًا مخيفة تصل لـ300 ألف جنيه للعلاج.. ربنا ما يحوجنا للمستشفيات الخاصة، بس خط دفاع وقد نحتاج لها".

ولفت إلى أن الإدارة الخاصة بالعلاج الحر التابعة لوزارة الصحة هي مَن تقوم بتحديد الأسعار التي يستوجب على المستشفيات الخاصة الالتزام بها دون أي زيادات، مضيفًا أن خطر كورونا لا يقل شيئًا عن خطر الإرهاب.

وواصل: "لو المريض لم يجد مكان في مستشفى حكومى سيتم إرساله للمستشفيات الخاصة، وحتى الآن أتمنى مبادرة من المستشفيات الخاصة بدلًا من إجبارهم على ذلك".

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