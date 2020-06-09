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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 9-6-2020

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:23 ص
أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء - سعر الحديد والأسمنت اليوم
محمد أبوعاصي
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يقدم لكم «الدستور»، أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 9-6-2020، منتصف تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية، حيث دأت حالة من التفاؤل الحذر بالأسواق مع اتخاذ الحكومة قرارات بوقف تراخيص البناء بالمحافظات للسيطرة على أزمة البناء المخالف والجور على الأراضي الزراعية.

في سياق أشمل مُنتية الأسواق العالمية بحالة رواج بيعي على خلفية خسائر استمرت أكثر من نحو 3 أشهر، كما شهدت عمليات البيع تراجعات بالجملة.

وارتفع سقف التوقعات، بدخول الأسواق موجة نشاط، تزامنًا مع تحسن سعر صرف الدولار عالميًا، باعتبار أحد المؤشرات الهامة التي تتحكم بسوق التجارة العالمية.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

محليًا ارتفعت أسعار الحديد، بشكل جزئي شمل بعض الأنواع، فيما إستقرت الأنواع الأخرى عند آخر زيادات حققتها في بعض الأنواع الأسبوع الماضي، يأتي في ظل توقعات بنمو مرتقب للنشاط الصناعي التدريجي لعمليات البيع والشراء.

أسعار الحديد اليوم في مصر

حيث سجل سعر حديد عز الدخيلة 10500 جنيه للطن تسليم المستهلك، فيما سجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9800 جنيه، كما سجل حديد المعادي 9800 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي سجل تسليم الموزع 9900 جنيه للطن.

أما الحديد الصيني بيانكو فسجل نحو 9500 جنيه للطن، فيما سجل حديد المراكبي نحو 9600 جنيه.

وحديد عطية وحديد سرحان سجلا 9800 جنيه للطن، وسجل حديد العشري 9600 جنيه للطن، وسجل حديد المصريين 9700 جنيه للطن، وسجل حديد الكومي 9700 جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد العتال 9600 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المصري اليوم

وسجلت أسواق الأسمنت زيادات قُدرت في المتوسط بنحو 5 جنيهات، بالمقارنة بتعاملات الأمس.

وسجل السويدي للأسمنت 730 جنيهًا، وسجل أسمنت حلوان 740 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت المصري اليوم

كما سجل الأسمنت قاهر البحار 735 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 725 جنيهًا تسليم المصنع.

وأسمنت أسوان سجل 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 745 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 740 جنيهًا للطن.

وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل السويس سي ووتر 7490 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 740 جنيهًا للطن، كما سجل لافارج للأسمنت نحو 740 جنيهًا للطن.

جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل الدولية، أشادت بقدرة الاقتصاد في مصر على النمو وتخطر الأزمات، ملقية الضوء على موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، حيث تتبعه الحكومة من إجراءات صحيحة لتنشيط الاستثمار والنهوض بقطاعات الصناعة والتصدير والتجارة والسياحة وتنقية البيئة التشريعية.

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