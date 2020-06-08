الأنبا أغاثون يقدم «التعليم والعقيدة» غدًا

يواصل الأنبا أغاثون أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمغاغة والعدوة في المنيا، تقديم حلقات برنامجه الأسبوعي «التعليم والعقيدة» الذي يبث عبر الصفحة الرسمية للإيبارشية.ويقدم أسقف مغاغة خلال برنامجه موضوعات تخص العقيدة المسيحية والرد على التعاليم الخاطئة والبدع الحديثة، لحرصه على نشر التعليم المسيحي بشكل سليم للأقباط.