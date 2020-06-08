رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا أغاثون يقدم «التعليم والعقيدة» غدًا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:57 م
الأنبا أغاثون
الأنبا أغاثون
تريزة شنودة
طباعة
يواصل الأنبا أغاثون أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمغاغة والعدوة في المنيا، تقديم حلقات برنامجه الأسبوعي «التعليم والعقيدة» الذي يبث عبر الصفحة الرسمية للإيبارشية.

ويقدم أسقف مغاغة خلال برنامجه موضوعات تخص العقيدة المسيحية والرد على التعاليم الخاطئة والبدع الحديثة، لحرصه على نشر التعليم المسيحي بشكل سليم للأقباط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«دخان مفقود».. سر اختفاء السجائر المحلية من الأسواق

أبرزها محطة الضبعة.. السيسي يناقش 4 ملفات حيوية مع بوتين

«الصحة»: 34 وفاة و1365 إصابة جديدة بكورونا

الجيش الليبى يتوعد بـ«رد قوى» حال اختراق الهدنة المصرية

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«الصحة»: 34 وفاة و1365 إصابة جديدة بكورونا

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

الكهرباء تكشف حقيقة الأسعار الجديدة المتداولة

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

بسبب 50 جنيهًا.. بطولة أول فيلم عربي يتأهل للترشيح للأوسكار تضيع من يد شكري سرحان

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

إجراء تدريبات على الكوارث في اليابان للتحقق من تدابير مكافحة الفيروسات

بوابة الأزهر ٢٠٢٠.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020.. نتائج الأبحاث

مواعید صرف منحة العمالة غیر المنتظمة 500 جنیه الدفعة الثانیة

دب باندا ضاق بالحجر الوبائى فهرب من حظيرته

مقالات الرأي
ماجد حبته
باول لن ينتخب ترامب!
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
المزيد

الثقافة

محمد عبدالمنعم زهران: جائزة يوسف إدريس من أهم الجوائز التي حصلت عليها

«بصيرة عمياء».. مجموعة نصوص نثرية جديدة لـ سهى نعجة

محمد علي إبراهيم: الحجر المنزلي ساعدني في إنجاز «اسمي سرطان» (حوار)

سلوى بكر تستشرف مستقبل الرواية التاريخية فى زمن الكورونا (حوار)