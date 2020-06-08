إيبارشية طنطا تبث حلقة جديدة من برنامج معا نبني البيت.. غدًا

تبث إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الثلاثاء، حلقة جديدة من برنامج "معا نبني البيت".ويقدم البرنامج الأنبا بولا مطران طنطا، بهدف التوعية بالمشكلات الأسرية وطرق حلها وبعض مواضيع المشورة الأسرية التي تخص الأسرة المسيحية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، "صوم الرسل" الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة؛ لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.