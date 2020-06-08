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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تدعو لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:08 م
بومبيو
بومبيو
محمد عمر
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دعا مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الاثنين، دول العالم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إيران من الحصول على المواد المتعلقة بتطوير الأسلحة النووية، والتي تزيد من تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه رغم مزاعم إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، إلا أنها استمرت في الحصول على مواد تتعلق بتطوير تلك الأسلحة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الحرس الثوري الإيراني وشركات الشحن البحري التابعة لها تدخل حيز التنفيذ اليوم.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية واقتصادية، استهدفت العديد من الكيانات التابعة للحرس الثوري، وعددا من القادة والمسئولين الإيرانيين لتضاف إلى قائمة العقوبات السابقة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب منذ الخروج من الاتفاق النووي مع إيران، والموقع عام 2015 بين القوى الكبرى وطهران.

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