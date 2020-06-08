البابا تواضروس يشارك في عظات «يوميات الفرح»

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم في سلسلة عظات «يوميات الفرح» عبر المركز الإعلامي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.ويشارك في «يوميات الفرح» عدد من أساقفة الكنيسة والكهنة بالعظات الروحية التي أطلقها المركز الإعلامي تحت رعاية القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة.