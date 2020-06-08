القبض على شاب ذبح والده في الباجور

ألقت مباحث مركز الباجور بقيادة الرائد هيثم النطاط، القبض على شاب ذبح والده (موظف بهيئة النقل العام) بقرية سنجلف التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية.تلقى اللواء محمد ناجي أباظة إخطارا بإلقاء القبض على «م.أ.أ.ش» المتهم بذبح والده بألة حادة، وتقوم النيابة حاليا بمعاينة الجثة ومكان الحادث.وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم يعاني من مرض نفسي منذ فترة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بنقل الجثمان من مكان الحادث، وجار العرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.