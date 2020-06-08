ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة لـ«طبيب بدرجة مقاتل»

شاركت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، منشورًا عبر حسابها على «فيسبوك»، وجهت من خلاله رسالة إلى الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بمستشفى الصدر للعزل الصحي بالإسماعيلية.وتتلقى الجداوي، (81 عامًا)، العلاج في مستشفى «أبوخليفة» المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الإسماعيلية.وقالت، في منشورها: «الدكتور محمد خالد منصب مدير عناية مستشفيات محافظة الإسماعيلية، طبيب بدرجة مقاتل، فهو الطبيب المعالج لكل الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد ومتواجدة في العناية، سواء في مستشفى عزل أبوخليفة، أو مستشفى الصدر بعد تحويلها لاستقبال مصابي كورونا».وأضافت: «تبدأ قصة خالد مع تحويل مستشفى عزل أبوخليفة لمستشفى عزل لمصابي كورونا، ثاني مستشفى عزل على مستوى الجمهورية بعد مستشفى النجيلة، ولم يتردد ولو لحظة في الذهاب للمستشفى لتولي العناية المركزة وإنقاذ حياة أصعب الحالات في مستشفى العزل، قضى خالد مدة كبيرة في أرجاء مستشفى عزل أبوخليفة، ومع تحويل مستشفى صدر الإسماعيلية لمستشفى عزل قرر أن يتجه للمستشفى بإرادته الكاملة ليستكمل علاج الحالات، ليكون عمله الأساسي في مستشفى الصدر، ويتجه للإشراف ومعالجة الحالات الحرجة في عناية مستشفى عزل أبوخليفة، ليصبح أول طبيب مصري يعالج الحالات الحرجة من مصابي كورونا في مستشفتين في نفس التوقيت، رغبة منه في استمرار مكافحة هذا الفيرس».وتابعت: «لقبه زملائه بالطبيب المقاتل لعمله في مستشفتين للعزل ليل نهار، لديه حل لكافة المشاكل، قريب من الجميع، يشعر بالأطباء والتمريض والإداريين أنه ليس مديرًا للرعاية، بل أخ وصديق له، وبأسلوبه الجيد ملك قلوب جميع من تعامل معاه، يخاف على جميع المرضى كأنهم أفراد من أسرته، ويعمل على تخفيف الضغط النفسي عليهم، والابتسامة لا تترك وجهه مهما كانت الضغوط التي على عاتقه، كل ما يشغل باله الحالة الصحية للمرضى دائما يقول "لا يمكنني أن أضع رأسي على المخدة قبل أن أطمئن على كافة المرضي"».