رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة لـ«طبيب بدرجة مقاتل»

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:17 م
، ابنة الفنانة رجاء
، ابنة الفنانة رجاء الجداوي،
سناء إسماعيل
طباعة
شاركت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، منشورًا عبر حسابها على «فيسبوك»، وجهت من خلاله رسالة إلى الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بمستشفى الصدر للعزل الصحي بالإسماعيلية.

وتتلقى الجداوي، (81 عامًا)، العلاج في مستشفى «أبوخليفة» المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الإسماعيلية.

وقالت، في منشورها: «الدكتور محمد خالد منصب مدير عناية مستشفيات محافظة الإسماعيلية، طبيب بدرجة مقاتل، فهو الطبيب المعالج لكل الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد ومتواجدة في العناية، سواء في مستشفى عزل أبوخليفة، أو مستشفى الصدر بعد تحويلها لاستقبال مصابي كورونا».

وأضافت: «تبدأ قصة خالد مع تحويل مستشفى عزل أبوخليفة لمستشفى عزل لمصابي كورونا، ثاني مستشفى عزل على مستوى الجمهورية بعد مستشفى النجيلة، ولم يتردد ولو لحظة في الذهاب للمستشفى لتولي العناية المركزة وإنقاذ حياة أصعب الحالات في مستشفى العزل، قضى خالد مدة كبيرة في أرجاء مستشفى عزل أبوخليفة، ومع تحويل مستشفى صدر الإسماعيلية لمستشفى عزل قرر أن يتجه للمستشفى بإرادته الكاملة ليستكمل علاج الحالات، ليكون عمله الأساسي في مستشفى الصدر، ويتجه للإشراف ومعالجة الحالات الحرجة في عناية مستشفى عزل أبوخليفة، ليصبح أول طبيب مصري يعالج الحالات الحرجة من مصابي كورونا في مستشفتين في نفس التوقيت، رغبة منه في استمرار مكافحة هذا الفيرس».

وتابعت: «لقبه زملائه بالطبيب المقاتل لعمله في مستشفتين للعزل ليل نهار، لديه حل لكافة المشاكل، قريب من الجميع، يشعر بالأطباء والتمريض والإداريين أنه ليس مديرًا للرعاية، بل أخ وصديق له، وبأسلوبه الجيد ملك قلوب جميع من تعامل معاه، يخاف على جميع المرضى كأنهم أفراد من أسرته، ويعمل على تخفيف الضغط النفسي عليهم، والابتسامة لا تترك وجهه مهما كانت الضغوط التي على عاتقه، كل ما يشغل باله الحالة الصحية للمرضى دائما يقول "لا يمكنني أن أضع رأسي على المخدة قبل أن أطمئن على كافة المرضي"».
ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة لـ«طبيب بدرجة مقاتل»
ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة لـ«طبيب بدرجة مقاتل»
ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة لـ«طبيب بدرجة مقاتل»
ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة لـ«طبيب بدرجة مقاتل»

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

مستشار الرئيس يحسم الجدل فى الفرق بين الكمامات القماشية والطبية

ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

بث مباشر.. مؤتمر وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف حقيقة الأسعار الجديدة المتداولة

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

بسبب 50 جنيهًا.. بطولة أول فيلم عربي يتأهل للترشيح للأوسكار تضيع من يد شكري سرحان

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

مواعید صرف منحة العمالة غیر المنتظمة 500 جنیه الدفعة الثانیة

دب باندا ضاق بالحجر الوبائي فهرب من حظيرته

معرض آرت بازل يلغي نسخته للعام 2020

ثلثا الألمان يعتزمون التقشف في الإنفاق الفترة المقبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
باول لن ينتخب ترامب!
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
المزيد

الثقافة

«بصيرة عمياء».. مجموعة نصوص نثرية جديدة لـ سهى نعجة

سلوى بكر تستشرف مستقبل الرواية التاريخية فى زمن الكورونا (حوار)

ولاء كمال يناقش «سكون» بالنيل الثقافية.. الأربعاء

مصطفى منير يناقش «تلاوات المحو» بالنيل الثقافية.. الأربعاء