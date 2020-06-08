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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انعقاد مؤتمر «شركاء السودان» نهاية يونيو «أونلاين»

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:59 م
فيصل محمد صالح
فيصل محمد صالح
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أعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، عن اكتمال الترتيبات لانعقاد مؤتمر «شركاء السودان» الذي تنظمه برلين نهاية الشهر الجاري، عن بُعد، نتيجة لظروف جائحة كورونا.

وقال فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء السوداني، اليوم، عقب جلسة للمجلس، إن المؤتمر جرى التحضير له عبر عشرة لقاءات سابقة داخل السودان وخارجه حتى وافقت ألمانيا على استضافته نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه سيشهد مشاركة دولية واسعة.

وتوقع إعلان المساهمات التي سيقدمها شركاء السودان خلال المؤتمر لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

من جهة أخرى، قال صالح، إن اللواء ياسين إبراهيم ياسين، وزير الدفاع الجديد، أكد عزمه العمل بجهد ودأب للوفاء بالتزامات وزارة الدفاع والمهام المنوطة بها ضمن برنامج الحكومة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر والفترة الانتقالية بالتعاون مع مجلس الوزراء.

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني: إن مجلس الوزراء رحب بوزير الدفاع، متمنيا له التوفيق في تنفيذ المهام الملقاة على عاتق وزارة الدفاع.

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